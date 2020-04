Autorïnnen lesen vor

Die NDR/SWR-Aktion "live gelesen mit ..." geht in die zweite Runde. Bis Pfingsten lesen Autorïnnen Kindern aus ihren eigenen Büchern in ihren privaten Wohnzimmern per Live-Stream vor. Die Lesestunden finden immer dienstags und donnerstags statt. Den Auftakt machte der Autor und Förster Peter Wohlleben mit seinem Kinderbuch "Hörst du, wie die Bäume sprechen?". Darauf folgte Christian Tielmann mit seinem Comic-Roman "Freaky Fahrstuhl" über eine abenteuerliche Fahrstuhlfahrt. Es werden viele weitere Autorïnnen zu Wort kommen, wie z. B. Stefanie Taschinski, die von "Familie Flickenteppich" erzählt.

Hier geht es zu den Lesungen