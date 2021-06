Den Antrieb des kleinen Autos fertigen Teilnehmer:innen ab 6 Jahren aus einem Gummiband, einer Tüte oder aus einem Luftballon an.

Die Teilnahme am Workshop kostet 3 Euro zuzüglich Eintritt in Höhe von 3,50 Euro. Um eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird gebeten.