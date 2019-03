Mit der Premiere der neuen Produktion bringt das Theater 11 eine pantomimische Clownade auf die Bühne.

Alle haben es durchgemacht: Ein schwerer Rucksack, die Schlange in der Cafeteria, die Stolperfallen der Klassenältesten und die quälende Vorbereitung auf Prüfungen. Die erste große Liebe und Freunde fürs Leben. Jahre und Erinnerungen die für immer in den Herzen bleiben.

Die neue Produktion des Theater 11 ist ein mutiges Experiment in einem schwierigen Theaterstil, der Clownade. Junge Schauspieler suchten gemeinsam mit ihrer Regisseurin Humor in Alltagssituationen, mit denen jedes Kind in der Schule konfrontiert ist.