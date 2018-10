× Erweitern Awtar Trio Awtar Trio

Glocke Sitzkissenkonzert on tour: Eltern und Babys gemeinsam im Konzertsaal? Geht das? Aber klar! Speziell für frischgebackene Eltern, die ein klassisches Konzert besuchen möchten, gibt es die Sitzkissenkonzerte. Die Eltern genießen in der 45-minütigen Veranstaltung am Vormittag Musik, während die Babys sich auf bereitgelegten Kissen frei bewegen können.

Das Awtar Trio besteht aus Youssef Nasif (Kanun), Shadi Almoghrabi (Oud ) und Kinan Abo Salih (Klavier). Die syrischen Musiker spielen einerseits traditionelle arabische Werke, die durch das Klavier außergewöhnlich harmonisiert werden, sowie orientalische Musik mit eigenen Kompositionen.

Eltern zahlen 5 Euro Eintritt.