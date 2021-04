Baby Lesen

Bevor Kinder anfangen zu sprechen, teilen sich Babys und Kleinkinder über andere Signale mit. Was sie fühlen, was sie brauchen, was ihnen Angst macht und was ihnen gefällt. Meist interpretieren Eltern diese Signale intuitiv richtig, manchmal braucht es ein wenig Übersetzungshilfe. Bei diesem Treffen gibt es dazu Tipps, und die Eltern können sich untereinander austauschen. Babys können gerne mitgebracht werden.

Die kostenfreie Veranstaltung ist als echtes Treffen vor Ort geplant. Eine Anmeldung ist telefonisch und per E-Mail bis zum 10.05.2021 möglich.