Baby- und Kleinkindschwimmen

Kleine Kinder fühlen sich im Wasser besonders wohl. In diesem Kursen kann das Kind in kleinen Gruppen im Wasser spielen und sich nahezu schwerelos bewegen: Die Kinder gewöhnen sich an das Wasser und haben Spaß dabei. Wer mit seinem Kind schwimmt, fördert die Eltern-Kind-Beziehung.

Die Kurse richten sich an Babys und Kleinkinder im Alter von 4 Monaten bis ca. 2,5 Jahren. Die Kursgebühr beträgt 52,20 Euro für 6 Termine, immer sonntags von 9:15 bis 12:15 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0421-61020.