Babyschlaf-Basiswissen

Die ersten Wochen und Monate mit Baby können sehr herausfordernd und anstrengend sein. Nicht selten dreht sich beinahe alles um das Thema Schlaf. Das Einschlafen gestaltet sich schwierig und dauert ewig, am Tag ist das Baby oft nach kurzer Zeit schon wieder wach, nächtliche Wachphasen, sehr frühes Aufwachen usw.

Das Online-Seminar hilft den werdenden und frisch gebackenen Eltern, sich umfassend über den Schlaf ihres Kindes zu informieren und sich auf mögliche Herausforderungen vorzubereiten. Eltern erfahren zum Beispiel, wie sie eine sichere Schlafumgebung für ihr Baby schaffen, wie Babyschlaf funktioniert oder was Einschlafhilfen sind.

für werdende Eltern und frischgebackene Eltern

Kosten: 30 Euro für 1 x 180 Minuten

Die Anmeldung kann telefonisch, per E-Mail oder online erfolgen.