Babysignale

„Wenn mein Kind mir nur sagen könnte, was es möchte..." Gebärden für Babys ermöglichen das: Sie bilden eine Brücke für die Kommunikation zwischen Eltern und Kind, schon bevor es die ersten Worte sprechen kann. Der Babysignalkurs fördert die Freude an gemeinsamer Kommunikation und festigt die Elter-Kind-Bindung. An 9 Treffen bis zum 30. Oktober (immer dienstags, 10 Uhr) lernen Eltern und Kinder (Alter ca. 6 - 24 Monate) auf spielerische Art Babyzeichen für den Alltag.

