© Tim Lachmann Backstage Girls, Kultur vor Ort

Bühne frei für Mädchen zwischen 8 und 14 Jahren, im Kurs mit viel Bewegung, Technik und vor allem Spaß. Jeden Freitag tauchen die Teilnehmerinnen ein in verschiedene Tanzstile und schnuppern hinter die Kulissen: Licht- und Tontechnik, Kostüme, Make-up oder Organisation – da sind spannende Einblicke garantiert.

In diesem sicheren Raum können Mädchen ihre Stärken ausprobieren, Neues entdecken und gemeinsam jede Menge lachen. Wer mag, zeigt sein Können später sogar bei kleinen Auftritten im Stadtteil. So entdecken sie neue Perspektiven, stärken ihr Selbstvertrauen und lernen, wie vielseitig kreative Berufe sein können.

Dank des Weihnachtswunders von Radio Bremen wird das Projekt vom Deutschen Kinderhilfswerk unterstützt und ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.