Bis zum 4. November 2018 entführt das Varieté-Theater die Gäste seiner Jubiläumsshow in die sonst verborgene Welt hinter den Kulissen. Zu seinem fünften Geburtstag gewährt das GOP mit der Show einen humorvollen Blick hinter die Bühne aus einer ganz neuen, spannenden Perspektive – voller Spaß und Liebe zur Artistik.

Ludker K. und Christian Hirdes, zwei herrlich unorganisierte und schelmische Moderatoren, führen gemeinsam durch den Abend und geben außergewöhnliche Einblicke in die Abläufe hinter den Kulissen des GOP Varieté-Theaters: Wer bestimmt die Musik? Was passiert, bevor das Make-up sitzt, der Kragen gebügelt und das Bühnen-Lächeln aufgelegt ist? Genau diese Fragen werden in der Show mit viel Augenzwinkern und jeder Menge Humor beantwortet.

Ein Highlight der Show ist die Australierin Betty Brawn, die das Publikum mit ihrer „Strong Lady Show“ zum Staunen bringt. Mit roher Kraft zerreißt sie dicke Bücher, verbiegt solide Metallstangen oder zerbricht Holzstäbe mit ihren Brüsten. Die jungen Akrobatinnen Milla und Pinja sorgen mit einer eigenen Kombination aus Kontorsion und Handstandakrobatik sowie einer spektakulären Performance an ihrem doppelten Luftring für atemberaubende Showmomente. Der Jonglierkünstler Cyril Rabbath hat mit seiner außergewöhnlichen Darbietung bereits die Welt bereist und verzaubert seine Zuschauer mit Bällen, die so schwerelos über die Bühne tanzen, als seien sie der Welt entrückt.

Showtime:

Mittwoch und Donnerstag um 20 Uhr

Freitag und Samstag um 18 und 21 Uhr

Sonntag um 14:30 und 17:30 Uhr

Ticket für Kinder ab 17, für Erwachsene ab 31 Euro.