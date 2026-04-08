Badminton

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SG Findorff Columbushalle, Nordstr. 343 Bremen

Im Rahmen des LSB-Sommerferienprogramms können Kinder ab 6 Jahre in den Ferien kostenlos Badminton spielen. Sportzeug und Sportschuhe (keine Laufschuhe) bitte mitbringen, wer hat, gerne auch Badminton- oder Federballschläger.

Die Trainingszeiten sind dienstags in den Ferien von 16:30 bis 18:30 Uhr. Die Anmeldung erfolgt telefonisch bei Trainer Michael Geffken. 

Achtung: Die Columbushalle ist zurzeit nur erreichbar über den Spielplatz Columbusstraße zwischen den Häusern 48 und 52.

Info

SG Findorff Columbushalle, Nordstr. 343 Bremen
Kostenfrei, Sommerferien, Sport & Bewegung
0177-4931986
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