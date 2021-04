× Erweitern © Wild Bunch Central Film Ballerina

Félicie und Victor leben in einem Waisenhaus in der Bretagne im Jahre 1888 und träumen von Paris. Félicie möchte unbedingt Tänzerin werden und Victor plant ein großer Erfinder zu sein. Doch in dem Waisenhaus, in dem sie aufwächst, hält man Félicies tollpatschigen Bewegungsdrang für Unfug. Auch Victors Traum wird ebenfalls belächelt. Er ist der Einzige, der an die zukünftige Ballerina glaubt. Eines Nachts laufen sie davon und springen auf einen Zug nach Paris. In der Stadt der unzähligen Möglichkeiten sollen endlich ihre Wünsche in Erfüllung gehen.

Animation, F/CDN 2016, Regie: Éric Warin, Mimi Maynard und Paulette Victor-Lifton, 89 Min., empfohlen ab 6 Jahren