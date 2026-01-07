× Erweitern © Jochen Quast Ballet Revolución

Temperament, Rhythmus und jede Menge Lebensfreude: Ballet Revolución kehrt mit purer Tanzenergie aus Kuba zurück nach Bremen. Die international gefeierte Tanzshow verbindet klassisches Ballett mit Streetdance, Contemporary und lateinamerikanischen Einflüssen – kraftvoll, modern und mitreißend.

Die Tänzer:innen gehören zu den besten Kubas und begeistern mit atemberaubender Präzision und unbändiger Energie. Begleitet werden sie von einer Live-Band, die bekannte Hits aus Pop, R&B und Hip-Hop neu interpretiert – von aktuellen Stars wie Dua Lipa oder Billie Eilish bis zu Klassikern von Queen, David Bowie oder Prince. So entsteht ein Show-Erlebnis, das Augen und Ohren gleichermaßen begeistert.

Ob als erster Theaterbesuch für größere Kinder und Jugendliche oder als gemeinsames Familienevent: Ballet Revolución ist ein Highlight für alle, die Tanz, Musik und Bewegung lieben. Mitreißende Choreografien, starke Emotionen und jede Menge Spaß machen diesen Abend zu einem energiegeladenen Theaterbesuch für die ganze Familie – modern, bunt und voller Lebensfreude.

Tickets (Kinder ab ca. 25 Euro, Erwachsene ab ca. 43 Euro) können auf der Veranstaltungswebseite gebucht werden.

ACHTUNG! Wir verlosen Familientickets für die Show am 22.2. um 13 Uhr!