Bambi - das Waldical

Eine Lebensgeschichte aus dem Wald von Christian Berg für die ganze Familie: Das Rehkitz Bambi wird im schützenden Dickicht geboren und von seiner Mutter liebevoll ins Leben eingeweiht. So wie der Wald sich in den Jahreszeiten verändert, so wandelt sich das verspielte Rehkitz zum kraftvollen Rehbock, der dann als Fürst des Waldes seine Erfahrungen weitergibt…

Die weltberühmte Geschichte über den kleinen Rehbock, der im Wald aufwächst und lernt erwachsen zu werden, ist für Generationen zu einer der wichtigsten Märchen-Figuren überhaupt geworden. Nun hat sich Christian Berg der Geschichte angenommen. Sein "Waldical" bringt er gemeinsam mit dem schwedischen Komponisten Paul Glaser auf die Bühne. Das Stück ist eine echte Welt-Uraufführung, denn Bambi gab es noch nie als Musical: ein musikalisches Bilderbuch, mit einem rhythmischen, singenden und klingenden Wald.

Die Puppen von "Zuckerlis Puppet Workshop", machen Bambi, seine Mutter und all seine Freunde fast lebensecht erlebbar.

Eintrittskarten unter Tel. 0 47 21/6 22 13 (Mo-Fr 9-13 Uhr, Di-Fr 15-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr), online unter www.cuxhaven.de/tickets oder am ab 15 Uhr an der Abendkasse im Stadttheater (Tel. 0 47 21/3 56 56).