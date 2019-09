Bandcamp 2019

× Erweitern Bandcamp

In der ersten Oktoberwoche können Jugendliche ab 14 Jahren zusammen mit Profis in verschiedene Bereiche des Musikerlebens eintauchen und spannende Bandprojekte auf die Beine stellen.

Angeboten wird das Bandcamp vom Kulturzentrum Schlachthof und dem Jugendzentrum „Die Friese“. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Anfänger*innen, die sich ausprobieren möchten als auch an Jugendliche mit Vorkenntnissen im Alter von 14 bis 18 Jahren.

Im vergangenen Herbst nahmen bereits über 30 Jugendliche an verschiedenen Workshops wie Bandcoaching, Songwriting und Recording teil. Die Begeisterung war so groß, dass die Einrichtungen beschlossen haben auch 2018 wieder ein solches Musik-Camp anzubieten. Wie im letzten Jahr werden dabei mit professionellen Teamer*innen eigene Songs geschrieben, es wird gemeinsam geprobt und gejammt. Die einzelnen Workshops sind so angelegt, dass die Jugendlichen ihr neues Wissen gleich zuhause und im Proberaum anwenden können.Zum Abschluss der Veranstaltung wird es ein Konzert geben, bei dem die Ergebnisse der Workshop-Tage präsentiert werden.

Das Camp findet im Rahmen des Projekts „Pop To Go – unterwegs im Leben“ des Bundesverband Popularmusik e.V. statt und wird gefördert aus dem Programm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Die Teilnahme am Camp vom 7. bis 12.10. ist kostenlos, für Verpflegung ist gesorgt.

Anmeldung an: pop2go@schlachthof-bremen.de