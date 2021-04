Cinema Europa: Barcelona für ein Jahr

Die Filme des Cinema Europa Projektes, die im Rahmen der Europawoche Bremen gezeigt werden, erlauben unterschiedliche Zugänge und Perspektiven rund um das Thema Europa.

Im Mittelpunkt des Films, der inzwischen längst Kultstatus erreicht hat, steht das Lebensgefühl der Generation Erasmus. Xavier, ein 25-jähriger Wirtschaftsstudent, geht für ein Jahr nach Barcelona, um dort nicht nur sein Studium zu beenden, sondern auch sein Spanisch zu verbessern. Er hat nämlich einen lukrativen Job im Pariser Ministerium für Wirtschaft und Finanzen in Aussicht. Endlich in Barcelona angekommen, findet er sich in einer multilingualen WG mit sechs anderen Studenten aus Europa wieder. Es ist der Beginn eines turbulenten Jahres voll von Liebe und Streit, Freude und Schmerz und der Suche nach dem individuellen Lebensweg. Ihr Leben, das gerade erst beginnt, wird vollkommen auf den Kopf gestellt.

Nach der Anmeldung, die nur bis zum 3. Mai möglich ist, erhalten die Teilnehmenden einen Sichtungslink für den Film, mit dem dieser jederzeit am 7. Mai angeschaut werden kann.

Komödie/Drama, F/E 2002, Regie und Drehbuch: Cédric Klapisch, mit: Romain Duris (Xavier), Judith Godrèche (Anne-Sophie), Audrey Tautou (Martine), 121 Min.