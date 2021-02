Barje und der böse Wolf

In der Sendung "Kakadu für Frühaufsteher" gibt es heute eine Hörgeschichte über Barje, der Angst vor Hunden hat. Aufgrund seiner Angst ist er auf dem Spielplatz fast nur am Schaukeln, denn Hunde können nicht schaukeln. Um seine Angst zu verlieren, schlägt ihm seine Mutter vor, ab und zu einen Hund aus dem Tierheim auszuleihen. Doch diese Idee lehnt er stur ab. Die Lage ändert sich als Lina in das Nachbarhaus zieht. Sie verrät ihm, dass sie einen Trosthund als Entschädigung für den Umzug bekommt. Die Frage ist, wer mehr Angst hat: Barje vor dem Welpen oder der Welpe vor dem großen Jungen.

Sendung verpasst? Wer möchte, kann sich alle Folgen nach der Ausstrahlung hier anhören.