Basislager: Mach MINT!

Das Basislager Piesberg lädt Jung und Alt vom 2. bis zum 10. August zu einer vielseitigen Natur-, Kultur- und Mitmachwoche ein – mitten im UNESCO-Natur- und Geopark TERRA.vita.

In diesem Workshop werden Kids ab 10 Jahren zu echten Forscher:innen, die experimentieren und kniffeligen Fragen zum Thema Natur und Technik auf den Grund gehen.

Kosten: pay what you can, Anmeldungen erfolgen über das Buchen eines Online-Tickets.