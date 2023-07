Basislager Piesberg 2023

Groß und Klein können beim 5. Basislager Piesberg wieder außergewöhnliche Urlaubstage am Piesberg verbringen. Das Piesberger Gesellschaftshaus und das MIK Museum Industriekultur laden zu einer vielfältigen Natur-, Kultur- und Mitmachwoche ein – mitten im wunderschönen UNESCO-Natur- und Geopark TERRA.vita. Wie schon in den Vorjahren heißt es: Natur erkunden, Kultur genießen, sich im Freien bewegen, die Heimat neu entdecken und selbst kreativ werden bei Workshops, Konzerten, Exkursionen, Radtouren u. v. m. Zentrum ist die Vosslinke. Auf diesem Areal zwischen Gesellschaftshaus und Museum steht der „Ideenwaggon“, ein ozeanblauer Eisenbahnwaggon, in dem neue Ideen für die Zukunft entwickelt werden.

Bei fast allen Veranstaltungen gilt „pay what you want“.

Informationen und Online-Tickets unter: www.mik-osnabrueck.de oder www.piesberger-gesellschaftshaus.de