Das Sportgarten-Projekt Schlüssel für Bremen und die Basketball Akademie Bremen Süd BABS lädt alle sportlichen Kids zwischen 9 und 17 Jahren zum kostenlosen Basketball-Camp in den Osterferien ein.

Vom 30. März bis zum 4. April wird stehen 6 Tage intensives Training, Spiele und jede Menge Spaß auf dem Programm. Professionelle Trainer zeigen den Teilnehmerïnnen alles über Dribbeln, Körbe und Sprünge. Mittags gibt es ein gemeinsames Essen. Am Samstag findet außerdem ein großes Abschlussturnier statt, bei dem tolle Preise winken.

Alle Teilnehmer leisten eine Anmeldegebühr von Euro, die sie am letzten Tag des Camps zurückbekommen. Das Camp ist somit für die TeilnehmerInnen kostenlos.

Am ersten Veranstaltungstag treffen sich die Teilnehmenden um 7.30 Uhr am Haupteingang des Hauptbahnhofs, unter der großen Uhr, um zusammen mit den Übungsleitern zur Turnhalle BTS Volkmannstraße zu fahren. Am Ende des Tages fahren alle gemeinsam zurück und sind um 16 Uhr wieder am Bahnhof.