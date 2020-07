Das Sportgarten-Projekt Schlüssel für Bremen und die Basketball Akademie Bremen Süd BABS lädt alle sportlichen Kids zwischen 8 und 18 Jahren zum kostenlosen Basketball-Camp in den Sommerferien ein.

Auf dem Programm stehen intensives Techniktraining, Spiele und jede Menge Spaß. Professionelle Trainer zeigen den Teilnehmerïnnen alles über Dribbeln, Körbe und Sprünge. Weiterhin wird es viele Wettbewerbe geben. Der Sportgarten stellt kleine Snacks, Obst und Wasser als Verpflegung bereit.

Alle Teilnehmer leisten eine Anmeldegebühr von 5 Euro, die sie am letzten Tag des Camps zurückbekommen. Das Camp ist somit für die TeilnehmerInnen kostenlos.

Zur Auswahl stehen drei Camps: Camp 1 vom 16. bis 22. Juli von 9 - 15:30 Uhr, Camp 2 vom 18. bis 19. August und Camp 3 vom 19. bis 20. August jeweils von 13 bis 17 Uhr.

Am ersten Veranstaltungstag treffen sich die Teilnehmenden um 8:30 Uhr (Camp 2+3: 12:30 Uhr) am Haupteingang des Hauptbahnhofs, um zusammen mit den Übungsleiterïnnen zur Anlage in der Pauliner Marsch zu fahren. Die Übungsleiterïnnen sind am Schild "Basketball Camp" zu erkennen. Bitte für die Bahnfahrt eine Maske mitnehmen. Am Ende des Tages fahren alle gemeinsam zurück und sind um 16 Uhr (Camp 2+3: 17:30 Uhr) wieder am Bahnhof.