Laternen basteln

× Erweitern Mehr Generationen Haus, Claudia von Oiste und Sylvia Manthey mit den Bastelkindern Basteln mit Kindern

Passend zur Jahreszeit entstehen aus Transparentpapier, Folien und Kleber dekorative kleine Laternen, mit denen man zum nahenden Herbst die Fensterbänke schmücken kann.

Das „Basteln mit Kindern“ findet immer am ersten Freitag im Monat für Kinder ab 6 Jahren statt. Um eine Anmeldung wird per Telefon gebeten. Der Kostenbeitrag für das Material beträgt 2,50 Euro. Begleitpersonen können in dieser Zeit im Begegnungscafé des Hauses eine Tasse Kaffee und selbst gebackenen Kuchen genießen.