Basteln mit Strass-Steinchen

Jeans verzieren, Taschen aufpeppen, Tücher verschönern. Im Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum wird bald fleißig gewerkelt. Ideal in Hinblick auf Weihnachten ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt, denn hier können die Teilnehmer mitgebrachte Kleidung neu aufpeppen, Geschenkkarten herstellen, Geschenkkartons verzieren oder vieles mehr. In der gemütlichen Backstube soll aber auch das Klönen nicht zu kurz kommen. Die Teilnahme an dem Workshop beträgt 13 Euro.Eine Anmeldung unter 0421-80609874 ist erforderlich.