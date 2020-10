Maritime Bastelwerkstatt

Im Ferienangebot für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren entstehen Buddelschiffe maritime Schlüsselanhänger.

Mittwochs, freitags und samstags in der Zeit zwischen 13 und 16 Uhr steht die Bastelwerkstatt in der Ohlroggehalle zur Verfügung, Hilfestellungen und Inspiration gibt's vom Museumsteam dazu. Und vor oder nach dem Basteln geraten Fans von großen Schleppern auf See in der aktuellen Sonderausstellung ins Staunen.

Die Teilnahme an der Bastelaktion ist im Eintrittspreis inbegriffen, Familie (zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder) zahlen 19 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.