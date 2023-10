× Erweitern © Einkaufszentrum Berliner Freiheit Weihnachtsbäckerei

Das familiäre Einkaufszentrum in der Vahr erstrahlt in weihnachtlicher Deko und lädt Kinder zum Basteln und Backen ein.

An drei Tagen wird gebastelt, am Dienstag und Freitag wird gebacken: Eine schöne Tradition ist die Weihnachtsbäckerei für Kinder, bei der die Mädchen und Jungen Plätzchen ausstechen und nach dem Backen mit bunten Zuckerstreuseln verzieren. Sie wird am Dienstag den, 12., sowie Freitag, 15. Dezember, jeweils von 14 Uhr bis 18 Uhr angeboten.

Alle Aktionen finden unter fachkundiger Anleitung statt, und selbstverständlich dürfen sämtliche Bastelarbeiten und Kekse mit nach Hause genommen werden.

Die Teilnahme ist kostenlos.

An den Sonnabenden 2., 9. und 16. Dezember ist das Bremer Kaspertheater „Villa Kunterbunt“ zu Gast in der Berliner Freiheit.