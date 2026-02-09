Bau mit: Geschichten aus der Lego-Kiste

Ohren gespitzt und ran an die bunten Bausteine! Jeden Monat lauschen Kinder ab 6 Jahren einer neuen spannenden Geschichte. Dabei gehen sie auf Schatzsuche, Monsterjagd, in gruselige Keller oder auch auf den Mars. Im Anschluss kommen die Lego-Steine zum Einsatz. Die Mädchen und Jungen können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und passend zur Geschichte drauf los bauen. Gemeinsam erschaffen sie wunderbare neue Welten.

Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung per E-Mail.