Bau mit: Geschichten aus der Lego-Kiste

bis

Stadtteilbibliothek Vahr Berliner Freiheit 11, 28327 Bremen

Ohren gespitzt und ran an die bunten Bausteine! Jeden Monat lauschen Kinder ab 6 Jahren einer neuen spannenden Geschichte. Dabei gehen sie auf Schatzsuche, Monsterjagd, in gruselige Keller oder auch auf den Mars. Im Anschluss kommen die Lego-Steine zum Einsatz. Die Mädchen und Jungen können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und passend zur Geschichte drauf los bauen. Gemeinsam erschaffen sie wunderbare neue Welten.

Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung per E-Mail.

Info

Stadtteilbibliothek Vahr Berliner Freiheit 11, 28327 Bremen
Kostenfrei, Lesung
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Bau mit: Geschichten aus der Lego-Kiste - 2026-03-31 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Bau mit: Geschichten aus der Lego-Kiste - 2026-03-31 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Bau mit: Geschichten aus der Lego-Kiste - 2026-03-31 16:00:00 Outlook iCalendar - Bau mit: Geschichten aus der Lego-Kiste - 2026-03-31 16:00:00 ical