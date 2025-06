Bau deine Lego-Stadt

Im dreitägigen Workshop bauen kreative Kids ab 6 Jahren nach Herzenslust fantastische Stadtwelten aus bunten Steinen. Ob mittelalterliches Dorf oder Stadt der Zukunft - der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Das Angebot des Martinsclubs findet am 8.8., 11.8. und 12.8. statt und ist kostenfrei nach telefonischer Anmeldung unter 0421-33118055 oder per Mail an jugend@martinsclub.de