Bauen von steinzeitlichen Modellen der Megalithkultur

Teilnehmende Kinder ab 8 Jahren reisen weit zurück in der Zeit. In der neuen Sonderausstellung zu Schottland sind viele Modelle und Bilder von Megalithgräbern zu sehen. Erste jungsteinzeitliche Gräber entstanden vor ca. 6000 Jahren als Teil einer europäischen Megalithkultur, die vor allem in Nordeuropa an den Küstenregionen gut zu sehen sind.

Es wird selbst ein steinzeitliches Modell erbaut.

Die Veranstaltung ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet und kostet 5 € nach Anmeldung unter 04421-400940 oder unter kuestenmuseum@wilhelmshaven-touristik.de