Kinder ab 4 Jahre sind zum kostenlosen Bilderbuchkino eingeladen. Dieses Mal ist das Buch von Christian Tielmann an der Reihe. Seit Tagen gibt es nachts nur Streit im Stall, was den Bauern Beck um seinen Schlaf bringt. Weil es so nicht weitergeht, legt er sich auf die Lauer.

Beim Bilderbuchkino werden, Seite für Seite, Bilder groß an die Wand projiziert und können intensiv betrachtet werden. Die Geschichte wird vorgelesen, wobei sowohl Fantasie als auch Sprache angeregt werden.