Bauernhof, Bildung und Bio-Kiste

Kinder lernen besonders gut, wenn sie Dinge selbst erleben, entdecken und praktisch ausprobieren können. Landwirtschaftliche Betriebe bieten dafür vielfältige Möglichkeiten: Gemüse wächst auf dem Feld, Tiere werden versorgt, Lebensmittel geerntet und verarbeitet und oft gibt es auch die Möglichkeit, eine Bio-Kiste mit Obst und Gemüse zu beziehen.

Im Rahmen des Praxisworkshops für pädagogische Fachkräfte und Leitungen in Kitas wird auf dem Elbers Hof erkundet, wie solche Erfahrungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung mit dem Alltag in Kitas verknüpft werden können. Dabei liegt der Fokus auf dem Bildungsanlass „Bio-Gemüsekiste“. Im Austausch werden weitere Ideen für Bildungsangebote - auch mit Blick auf Eltern und andere Bildungspartner - zusammengetragen.

Der kostenlose Workshop ist Teil eines wissenschaftlich begleiteten Praxisprojekts der Hochschule Osnabrück, in dem gemeinsam mit Kitas, dem Elbers Hof und der S.O.F. Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Kitas entwickelt und erprobt werden.

Die Veranstaltung vermittelt BNE-Grundlagen und eignet sie sich als Vorbereitung auf eine Auszeichnung als KITA21.

Anmeldeschluss ist der 18. September 2026.

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