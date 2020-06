Baumspürnasen

In dieser Ferienwoche dreht sich alles um das Thema Bäume. Kinder ab 8 Jahren lernen die Vielfalt der Baumarten und deren tierischen Bewohner kennen. Aus Haselzweigen und Weidenzweigen schnitzen sie schöne Stäbe und stellen Abdrücke der Baumfrüchte aus Gips her. Mit Linoldruckfarbe drucken sie ihre eigenen Blätter und fertigen mit der Laubsäge Blattformen an. Außerdem gibt es auch ein Baumrätsel zu lösen, Geschichten mit Hilfe der Baumgeschichtenwürfel zu erfinden und ein Lagerfeuer zu entzünden.

Das Ferienprogramm findet bis zum 24. Juli von 10 bis 13 Uhr statt und kostet 40 Euro. Eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird benötigt.