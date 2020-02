Baumspürnasen

In dieser Ferienwoche dreht sich alles um das Thema Bäume. Kinder ab 7 Jahren lernen die Baumgeister und die tierischen Bewohner der WUPP-Bäume kennen. Aus Holz schnitzen sie kleine Baumwichtel und deren Autos. Und wenn noch nicht genügend Blätter an den Bäumen wachsen, drucken sie sich ihre eigenen Blätter im Linoldruck. Außerdem gibt es auch ein Baumrätsel zu lösen, um an den Schatz der Birke zu gelangen. Zum Abschluss der Woche können die Kinder ihr eigenes Lagerfeuer entzünden und Bratapfel und Stockbrot backen. Natürlich bleibt auch genug Zeit für eigene Entdeckungstouren und Freispiel.

Das Ferienprogramm findet bis zum 3. April von 10 bis 13 Uhr statt und kostet 40 Euro. Eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird benötigt.