Bausteine der Chemie

Ohne das Zusammenspiel der verschiedenen chemischen Elemente würde es keine Lebewesen, keine Planeten und keine Sonne geben. Es sind derzeit 118 Elemente bekannt und ein Viertel davon befindet sich in uns Menschen. Auch die Welt um uns herum kommt nicht ohne Chemie aus, egal ob Fernsehbildschirme, Autos, Dünger oder das Gemüse im Kochtopf.

In der Ausstellung tauchen die Besucher:innen in die chemischen Geheimnisse des Lebens, unseres Alltags und in die Welt der Metalle und Mineralien ein. Sie werfen einen Blick in die Werkstätten der Alchemisten, in die Labore der modernen Chemiker:innen und auf die Möglichkeiten in der Zukunft. Auf ihrer Reise durch die Ausstellung begegnen sie Nicholas Flamel, Marie Curie, Niels Bohr und ihren Kollegen.

Die Ausstellung findet bis zum 6. November statt. Der Eintrittspreis beträgt für Kinder 5, Erwachsene 8 und für Familien 20 Euro.