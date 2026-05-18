Baustelle live: Baggern im Lok-Viertel

Bereit für ein echtes Abenteuer? Auf der Baustelle im Lok-Viertel können Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren echte Baustellenluft schnuppern: Bagger hautnah erleben, Profis bei der Arbeit beobachten und auch mal selbst die Hand ans Steuer legen. Ein erlebnisreicher Einblick in die Welt des Bauens.

Der Eintritt ist frei nach Anmeldung über mik-osnabrueck.de.

Hinweis: Baustellengerechte Kleidung und Sicherheitsschuhe müssen mitgebracht werden, Warn-Weste und Helme werden gestellt.

Treffpunkt: Hamburger Straße, an der Einfahrt des Coppenrath Innovation Centre.