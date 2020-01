In den Herbstferien können 9- bis 14-Jährige mit der Bremer Sportjugend in das Schullandheim Verden fahren und sich auf Ausflüge, Turniere, eine Jux-Olympiade und viel Spiel und Spaß freuen.

Die An- und Abreise erfolgt per Bustransfer, übernachtet wird in Mehrbettzimmern. Die Reise dauert bis zum 22. Oktober 2020 und kostet inklusive aller Ausflüge, Fahrt, Übernachtung und Verpflegung 269 Euro. Anmeldung per E-Mail oder telefonisch bei der Bremer Sportjugend.