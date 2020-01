Beach- und Wassersport in Kroatien

In den Sommerferien können 14- bis 15-Jährige mit der Bremer Sportjugend in den sonnigen Süden verreisen und sich auf ein tägliches Freizeit- und Aktivprogramm mit Sport, Spiel und viel Spaß mit Gleichaltrigen freuen.

Die An- und Abreise erfolgt im modernen Fernreisebus, übernachtet wird in Komfortzelten im Feriencamp. Die Reise dauert bis zum 1. August 2020 und kostet inklusive aller Ausflüge, Fahrt, Übernachtung und Verpflegung 627 Euro. Anmeldung per E-Mail oder telefonisch bei der Bremer Sportjugend.