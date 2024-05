Einen Monat lang haben sie sich in Turnieren qualifiziert, jetzt geht's um den Pokal. Beim Beachvolleyball-Cup der Bremer Bäder wird nach Herzenslust gepritscht und gebaggert. Der Sprung ins kühle Nass zur willkommenen Erfrischung vor, während oder nach den Spielen kommt dabei nicht zu kurz, und auf den großen Liegewiesen kann entspannt und gepicknickt werden.

Egal, ob Freizeitmannschaft oder ambitionierte Leistungssport-Team – heute werden sie angefeuert!

Anmeldung für Teilnehmer:innen bis zum 16.5., 12 Uhr, an anmeldung@bremer-baeder.de

Bitte angeben: Name des Teams, Namen der Spieler:innen, Einschätzung eurer Spielstärke (1=Anfänger:innen, 2=Geübte, 3=Fortgeschrittene, 4=Könner:innen, 5=Profis) an. Die Kategorien 4 und 5 treffen auf Teams zu, die im Liga-Betrieb spielen. Bitte benennt auch eure:n Kapitän:in und gebt eine Telefon- und eine E-Mail-Adresse an.

Spielmodus

Egal, wie gut, egal, wie alt – jedes Team kann mitmachen. In Vierer-Mixed-Teams wird "jede:r gegen jede:n" im Quattro-Beach-Modus gespielt, die finale Runde im K.O.-Modus.

Termine und Spielorte

Vorrunde

So, 02.06.24; 11:00 - 15:00 Uhr Horner Bad

So, 09.06.24; 11:00 - 15:00 Uhr Schloßparkbad

Sa, 15.06.24; 11:00 - 15:00 Uhr Stadionbad

Sa, 22.06.24; 11:00 - 15:00 Uhr Freibad Blumenthal

Finale

Sa, 29.06.24; 11:00 - 15:00 Uhr Stadionbad