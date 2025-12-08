Becoming Paula. 150 Jahre Paula Modersohn-Becker

× Erweitern © Paula Modersohn-Becker Museum/Foto: Patric Leo Becoming Paula Besucher:innen vor "Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag", 1906

Ab dem 8. Februar 2026 feiert das Museum mit einer großen Jubiläumsausstellung, wie Paula Modersohn-Becker sich zu einer der wichtigsten Künstlerinnen der frühen Moderne entwickelte. Dabei werden nicht nur ihre bekannten Werke gezeigt, sondern auch bislang selten oder gar nicht gezeigte Bilder, Zeichnungen und Dokumente aus verschiedenen Lebensstationen — von Bremen über Worpswede und Berlin bis nach Paris.

Beim gemeinsamen Rundgang können Kinder und Erwachsene ins Gespräch kommen: Über Farben und Figuren, über Gefühle und Geschichten — und darüber, wie Kunst und Leben miteinander verwoben sein können. Die Ausstellung macht auf beeindruckende Weise sichtbar, was Mut, Neugier und Selbstbestimmung bewirken können. So kann ein gemeinsamer Museumsbesuch inspirieren — und vielleicht weckt er sogar Lust, selbst kreativ zu werden oder die Welt mit anderen Augen zu sehen.

Bis 18 Jahre ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 10 Euro.

Zu sehen bis 13. September, Di - So, 11 - 17 Uhr.