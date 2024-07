Bee Happy – kleine Helden ganz groß

× 1 von 3 Erweitern Ausstellung Bee Happy - Bienenmemory × 2 von 3 Erweitern Ausstellung Bee Happy - Duftorgel × 3 von 3 Erweitern Ausstellung Bee Happy - Fotopoint Biene Prev Next

Die Geheimnisse der Bienen in einer Welt zum Staunen und Lernen stehen im Zentrum der diesjährigen Sommer-Ausstellung, die vom 19. August bis zum 7. September in der Berline Freiheit zu sehen ist. Sie verbindet Wissen mit Unterhaltung und bietet insbesondere Familien mit Kindern ein unvergessliches Erlebnis. Jung und Alt können hier die Lebenswelt der Bienen kennenlernen und in interaktiven Spielen mehr über die Bedeutung dieser fleißigen Insekten für die Umwelt erfahren. Im interaktiven Bienenlabyrinth begibt man sich auf eine Reise durch einen Bienenstock und erlebt dort, wie Bienen arbeiten und kommunizieren. Von liebevoll gestalteten Displays bis zu einer lebensechten, überdimensionalen Bienennachbildung bietet die Ausstellung einzigartige Ein- und Anblicke. Kindgerechte Erklärungen und unterhaltsame Spiele machen den Besuch lehrreich und unterhaltsam: Spielen und Lernen, ohne es zu merken.

Der Eintritt ist frei.