© H. von Hippel Bienenausstellung Bee happy - XXL-Biene

Bienen sind wahre Superhelden der Natur: Als Bestäuber sichern sie nicht nur unsere Nahrungsgrundlage, sondern auch die Vielfalt von Pflanzen und Tieren. Doch wie leben diese faszinierenden Insekten eigentlich? Was passiert in einem Bienenstock? Und warum ist ihr Schutz so wichtig?

Antworten auf all diese Fragen gibt es im September im Walle-Center. Vom 1. bis 30. September verwandelt sich die Ladenstraße in ein Erlebnisparadies für Groß und Klein: Die interaktive Ausstellung lädt zum Schauen, Anfassen und Mitmachen ein.

Überdimensionale Exponate, bewegliche Modelle und anschauliche Infotafeln geben spannende Einblicke in das Leben der Honigbienen. Besucher:innen erfahren, wie ein Bienenvolk aufgebaut ist, welche Aufgaben Arbeiterinnen und Drohnen übernehmen – und wie aus Nektar köstlicher Honig entsteht. Dabei wird deutlich, warum Bienen nicht nur für die Natur, sondern auch für uns Menschen unverzichtbar sind.

Die Ausstellung richtet sich an die ganze Familie, aber auch speziell an Kindergärten und Schulen. Die Inhalte sind altersgerecht aufbereitet und bieten Kindern wie Jugendlichen die Möglichkeit, Biologie, Lebensräume und Aufgaben der Honig- und Wildbienen spielerisch zu entdecken.

Die „Bee happy“ ist während der regulären Öffnungszeiten des Walle-Centers frei zugänglich – der Eintritt ist kostenlos.