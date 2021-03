Eine ganze halbe Stunde Musik

Jeden Freitagabend - ausnahmsweise auch am Samstagabend - gewährt das Oldenburgische Staatstheater unter dem Motto „Don’t dream it – streamit!“ den Zuschauer:innen auf dessen Homepage unterschiedliche Einblicke in die Theaterarbeit.

× Erweitern © Menso von Ehrenstein Eine halbe Stunde Musik - Dinner

In der heutigen Live-Show sind die Hits der Weltgeschichte rund um das Thema "Dinner Deluxe" zu hören und zu sehen. Das Publikum bestimmt den Verlauf des Liedguts mit.

Der Stream startet um 20 Uhr auf staatstheater.de.