© Nina Winkler Nina Winkler

Familien mit mit Kindern ab 3 Jahren können den Ponyhof besuchen und das Leben und den Umgang mit den kleinen Pferden kennen lernen, erste Reitversuche wagen, Spaß bei den Reitspielen haben oder geführte Reitausflüge durch Wald und Wiesen mitmachen.

Zeiten: jeweils ab 10 Uhr am Sa und So und in den Ferien am Di, Do und Fr.

Bitte per E-Mail anmelden.