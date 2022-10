Begleitung trauernder Kinder und Jugendlicher

× Erweitern Foto: Trauerland e.V. Themenchat zum Thema „Trauer & Tod der Liebsten“, Trauerland e.V. Trauerland e.V.

Das gemeinnützige Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche e. V. sucht Ehrenamtliche für die nachhaltige Begleitung von jungen Menschen, bei denen ein nahestehender Mensch gestorben ist. Der Infoabend klärt über mögliche Einsatzgebiete für die ehrenamtliche Mitarbeit wie beispielsweise die Trauerbegleitung oder Moderation einer Angehörigengruppe auf. Darüber hinaus freut sich der Verein über Mitarbeit in der Kreativgruppe und der Arbeitsgruppe für Öffentlichkeitsarbeit, die den Verein unter anderem bei der Besetzung von Info-Ständen oder der Umsetzung von Veranstaltungen unterstützt.

Trauerland bereitet seine ehrenamtlich Mitarbeitenden sorgfältig auf die Arbeit in den entsprechenden Bereichen vor, sodass alle Interessierten an einer eintägigen Grundlagenschulung teilnehmen. Für alle, die auch in den Trauergruppen arbeiten möchten, gibt es zusätzlich eine Aufbauschulung.

Die nächste Grundlagenschulung findet am 29.10.2022 statt, die freiwillige Aufbauschulung am 12./13.11.2022.

Um Voranmeldung per Telefon oder E-Mail wird gebeten. Für Fragen zum Ehrenamt bei Trauerland, zu den Schulungen sowie zur Anmeldung steht Trauerlands Ehrenamtskoordinator Markus Großkopf dienstags und donnerstags von 13.00 bis 15.00 Uhr gern zur Verfügung.