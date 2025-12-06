Viele Jahre hat Ensemblemitglied Siegfried W. Maschek im Advent mit dem „Rentierpunsch“ das Publikum glücklich gemacht. Jetzt übernimmt Regisseur Viktor Lamert den Adventstermin.

Mit „Beim Çay mit Aldar-Kosse“ laden er und Schauspielerin Sofia Iordanskaya zu winterlichen Märchen aus Kasachstan ein. Aldar-Kosse ist eine zentrale Figur der kasachischen Märchenwelt: ein schelmisches, bartloses Wesen, das mit klugem Verstand und einem großen Herzen durch die Weiten der kasachischen Steppe und ihrer Aulen wandert. Mit kreativen Lügen führt Aldar-Kosse die Mächtigen in die Irre und wendet sich in heiterer Güte den Schwachen und Armen zu. Eine humorvolle und warmherzige Gestalt in einer erkalteten Welt, in deren Geschichten stets die Gerechtigkeit siegt – in ihrer ganz eigenen, schelmischen Art.

Dazu gibt es heißen Çay und frisch gebackenen Baursaki.