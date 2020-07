Bekas: Das Abenteuer von zwei Superhelden

Die beiden Brüder Zana und Dana wachsen in den 1990er Jahren in einem kleinen kurdischen Dorf im Norden des Irak auf. Der Krieg hat das Land zerstört und ihre Eltern getötet. Als Schuhputzer schlagen sie sich notdürftig durch. Beide träumen von dem magischen Ort namens Amerika, den sie schon in Kinofilmen gesehen haben. Dort gibt es Superhelden, die Kriege verhindern und Menschen retten! Warum sollte Superman nicht auch Zana und Danas Eltern zurückbringen? Nur muss irgendwie ein Weg in dieses paradiesische Land gefunden werden – und braucht man dafür nicht auch einen Pass? Zusammen mit Esel Michael Jackson machen sich die Brüder auf eine Reise ins große Abenteuer.

S/FIN/IRQ 2012, Regie: Karzan Kader, mit: Zamand Taha, Sarwar Fazil, 97 Min., FBW-Prädikat: besonders wertvoll, empfohlen ab 9 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3 und für Erwachsene 6 Euro.