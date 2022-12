Belle & Sebastian: Ein Sommer voller Abenteuer

× Erweitern © Thibault Grabherr Belle und Sebastian

Auf die Sommerferien bei seiner Oma auf dem Land hat der 10-jährige Sebastian überhaupt keine Lust. Als eingefleischtes Stadtkind graust es ihm davor, in den Bergen Schafe hüten zu müssen und den Sommer ohne seine Freunde zu verbringen, doch leider hat seine Mutter dem rebellischen Jungen eine Auszeit verordnet. Schlecht gelaunt startet Sebastian in die Ferien in den französischen Alpen, bis ihm die schneeweiße Hündin Belle begegnet und er mitbekommt, wie sie von ihrem Besitzer misshandelt wird. Schnell freunden sich der Stadtjunge und die clevere Hündin an und Sebastian ist wild entschlossen, Belle vor ihrem Herrchen zu beschützen. Denn gemeinsam kann der Sommer vielleicht doch noch zu einem großen Abenteuer werden.

F 2021, Regie: Pierre Coré, mit Robinson Mensah Rouanet, Michèle Laroque, Alice David, (FBWPrädikat: besonders wertvoll) 96 Min., empfohlen ab 9 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3 und Erwachsene 6 Euro.