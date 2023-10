Fieber im Säuglings- und Kleinkindalter

Fieber ist etwas Gutes, auch wenn es Eltern häufig nicht so vorkommen mag. Und in diesem Online-Kurs für Eltern von Babys und Kleinkindern wird geklärt, warum.

Außerdem geht es darum, wie richtig gemessen wird, wann Fiebersenkung sinnvoll ist und welche Medikamente dafür in die Hausapotheke gehören. Oder ob auch Wadenwickel helfen können.

Anhand von praxisnahen Beispielen wird erklärt, was das 3-Tage-Fieber ist, was Fieber und Zahnen verbindet und was bei einem Fieberkrampf zu tun ist. Alles leicht verständlich und anschaulich verpackt.

Schwerpunkte des Kurses:

Entstehung von Fieber und wozu es nützt

Mögliche Messmethoden im Kindesalter

Kann Fieber gefährlich sein?

Medikamente und sinnvolle Fiebersenkung

Wann ein Kind ärztliche Hilfe braucht

3-Tage-Fieber, Fieberkrampf, Zahnen

Kosten: 1 x 120 Minuten für 40 Euro, Paare 50 Euro nach Anmeldung per Mail, online oder telefonisch.