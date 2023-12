Bellen, Keuchen, Rasseln: Mein Kind hat Husten

Ist es normal, dass mein Kind gefühlt ständig Husten hat, vor allem in der kalten Jahreszeit oder wenn das Kind frisch in die Kita gekommen ist? Warum husten wir eigentlich? Wieso gibt es trockenen, feuchten und bellenden Husten? Und muss ich jedes Mal mit meinem Kind in die Praxis?

Eine Kinderärztin klärt im Online-Seminar die häufigsten Fragen zum Symptom "Husten" und bespricht mit den Teilnehmenden die typischen Krankheiten, mit denen ein Kind sich in den ersten Jahren hustend auseinandersetzen wird. Und natürlich auch, was zuhause behandelt werden kann, was dafür in die Hausapotheke gehört und wann man ärztliche Hilfe braucht. Also eine bunte Mischung aus Bronchitis, Pseudokrupp, Inhalieren und Co. Für mehr Sicherheit und Entspannung in der anstehenden Infekt Saison.

Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro pro Person beziehungsweise 50 Euro pro Paar. Die Anmeldung kann telefonisch, per E-Mail oder online erfolgen.