Benefizkonzert für Ketaaketi

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Das Gemeindezentrum in der Neustadt wird zum Schauplatz eines ganz besonderen Benefizkonzerts, bei dem afrikanische Rhythmen auf Bremer Chormusik treffen, feiner Gospel auf mitreißenden HipHop und am Ende alle für eine gemeinsame Idee zusammenstehen:

Fünf Ensembles bringen eine enorme musikalische Bandbreite auf die Bühne: Der Buchtstraßenchor und die Bremer Chorwerkstatt sorgen für kraftvollen Chorklang, das Ensemble Heaven’s Voices begeistert mit Gospel, während die Sängerin Valisoa zusammen mit den „Mada Sisters“ Klänge aus Madagaskar mitbringt. Abgerundet wird das Programm von der Bremer Band Young Diamondz, die moderne Töne anschlägt.

Veranstaltet wird der Abend von der Organisation Ketaaketi in Kooperation mit dem Afrika Netzwerk Bremen. Das Ziel hinter der Musik geht weit über die Saaltüren hinaus: Unter dem Motto „Gemeinsam für selbstbestimmte Wege aus der Armut – weltweit“ sammelt das Konzert Spenden für Familien im Globalen Süden.

Das Prinzip von Ketaaketi ist einfach und wirkungsvoll: Über lokale Partnerorganisationen erhalten ärmste Familien vor Ort zinsfreie Startfinanzierungen, um sich eine eigene Existenz aufzubauen. Das erwirtschaftete Geld wird anschließend an die nächsten Familien weitergereicht. So entsteht ein Kreislauf, der ganzen Dorfgemeinschaften hilft und Kindern verlässlich den Schulbesuch ermöglicht – ein echter Anschub für Generationen.

In der Pause wartet auf kleine und große Besucher:innen authentisches afrikanisches Essen. Zudem gibt ein kurzer Vortrag Einblicke in die Arbeit des Hilfsprojekts.

Eintritt frei, Spenden für KETAAKETI willkommen.