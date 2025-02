× Erweitern © Holzwurmtheater Benny Bücherwurm

Benny ist so richtig sauer. Immer ist er nur der kleine Bruder von Britta. Sie ist größer und stärker als er und bestimmt alles. Er will aber auch mal der „Bestimmer“ sein. Da zeigt ihm Opa das Wunschbuch. Wenn er in das Buch hineingeht, kann er sich seine eigene Geschichte wünschen. Er erlebt ein spannendes Abenteuer mit echten Drachen und einem Schatz. Im Buch ist er der Held, bringt Wasser in Brittas Geschichte und ist am Ende sogar stärker als ein Drache.

Das Holzwurmtheater präsentiert eine spannende und fantasievolle Geschichte in einem großen Aufklapp-Bilderbuch für ein Publikum ab 4 Jahren.

Das Ticket kostet 7 Euro online oder an der Tageskasse. Familien (max 4 Pers.) zahlen 24 Euro.